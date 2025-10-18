İYİ Parti ilçe kongresinde kavga çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP'den sonra İYİ Parti'de de kongreler gergin geçiyor.

Tarsus İlçe Teşkilatı, bugün Tarsus Şehir Kulübü’nde 4. Olağan İlçe Kongresini gerçekleştirdi.

İYİ Parti İlçe Başkanı Gazi Elgün ile Özgür Türker'in aday olduğu kongrede yapılan konuşmaların ardından gerginlik çıktı.

SÖZ ALMAK İSTEDİ AMA VERİLMEDİ

Geçmiş dönem İlçe Başkanı Danyal Mercan, söz almak istedi.

Uzun süre söz isteyen Mercan'a söz verilmedi.

TEPKİ OLARAK KÜRSÜYE VURDU

Mikrofonu almak için hamle yapan Mercan'dan mikrofon uzaklaştırıldı.

Bunun üzerine Mercan, kürsüye konuşmak için gidip eliyle vurarak tepkisini gösterdi.

ARBEDE YAŞANDI

O sırada gelen başka bir partili ise kürsüyü devirince gerginlik arttı.

Kısa süreli arbede yaşanan kongre ara verilmesinin ardından devam etti.