İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden merminin balistik raporu çıktı İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasının penceresine isabet eden kurşunun inşaat bekçisi M.E.'nin kullandığı silahtan çıktığı kesinleşti.

AA

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasının kurşunlanma olayı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Olayla ilgili devam eden soruşturmada silahın balistik raporu ortaya çıktı.

Yapılan balistik incelemede kurşunun inşaat bekçisi M.E.'nin kullandığı silahtan çıktığı belirlendi.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kriminal inceleme neticesinde İl Başkanlığı ve yanındaki iş merkezine isabet eden mermi çekirdeği parçalarının olaydan sonra yakalanan ve E-5 Otoyolu istikametindeki inşaatın şantiye görevlisi olan M.E.'ye ait, bulundurma ruhsatlı tabancadan çıktığı balistik raporu ile kesinlik kazanmıştır" denildi.