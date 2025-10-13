İyi Parti Lideri'nden Mansur Yavaş'a destek ziyareti

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş'a sürpriz ziyaret...

CHP'li belediyeler rüşvet ve yolsuzlukla gündemden düşmezken, Ankara'dan da aynı haberler gelmeye başlamış ve bu kapsamda, milyon dolarlık konser harcamalarıyla gündeme gelen Mansur Yavaş için soruşturma izni istenmişti.

MANSUR YAVAŞ VE ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ UZUNOĞLU HAKKINDA SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığına yönelik iddialara ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında soruşturma için İçişleri Bakanlığı'na müzekkere yazdı.

ABB'nin konser harcamalarına ilişkin soruşturma kapsamında iddianame tanziminden sonra Yavaş ve Uzunoğlu hakkındaki iddiaların görevi kötüye kullanma ve denetim görevini ihmal olduğu değerlendirilerek bakanlıktan soruşturma izni talep edildi.

MANSUR YAVAŞ'TAN BASIN AÇIKLAMASI: "HİÇBİR İDDİA, İNANDIĞIM DEĞERLERE GÖLGE DÜŞÜREMEZ"

Mansur Yavaş, soruşturmaya ilişkin yaptığı basın açıklamasında şu ifadelerde bulundu:

Hiçbir iddia, hiçbir girişim, şerefime, itibarımıza ve inandığım değerlere gölge düşüremez. Ben doğruyu yaptım, milletimin emanetini namus bildim. Bu süreçte defalarca devletin kendi kurumları, Mülkiye müfettişleri ve MASAK yetkilileri tarafından kapsamlı incelemeler yapıldı. Belgeler, dosyalar, hesaplar satır satır incelendi. Sonuç açık ve nettir: Her işlemimiz şeffaftır, her kuruşun kaydı vardır.

"İFADE VERMEYE HAZIRIZ" VURGUSU

Mansur Yavaş, soruşturma için izne gerek olmadığını, çağrılması durumunda ifade vermeye hazır olduğunu bildirdi.

Yavaş, "Bizim gizleyecek, çekinecek, saklayacak hiçbir şeyimiz yoktur.” dedi.

İYİ PARTİ'DEN YAVAŞ'A DESTEK ZİYARETİ

Söz konusu gelişmeler sonrası İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan Mansur Yavaş'a destek geldi.

Bu kapsamda, Dervişoğlu'nun, Yavaş'ı ziyaret edeceği öğrenilmişti.

MANSUR YAVAŞ'I ZİYARET ETTİ

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Mansur Yavaş'ı ziyaret ediyor...

Geçtiğimiz dakikalarda başlayan görüşmede, Yavaş, İyi Parti Lideri'ni kapıda karşıladı.

Sürpriz ziyarete ilişkin yayınlanan görüntülerde ise, iki ismin burada tokalaştığı görüldü.