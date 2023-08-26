İyi Partili Erhan Usta: Bize teröristlerle iş birliği yapıyorsunuz dediler İyi Partili Erhan Usta, HDP'nin desteklediği Millet İttifakı'nın bir hata olduğunu vurgulayarak "Biz kendi hatalarımızın bedelini kendi oy kaybımızla ödedik. Bizim her yerde karşımıza bu terör meselesi çıktı. Tek başıma 600 oy aldığım köyde bizim oyumuz 20'ye düştü." dedi.

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ensonhaber.com

Tarihi seçimler sonrası ağır yenilgiye uğrayan muhalefette başlayan krizler sürüyor..

Değişim tartışmaları, istifa dalgaları yaşayan muhalefet, yerel seçimlere hazırlanmaya başladı.

Ancak yeniden ittifak olup olmayacağı merak ediliyordu..

Son noktayı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener koydu.

Meral Akşener, partisinin kongresinde yaptığı konuşmanın ardından büründüğü sessizliğini bugün bozdu.

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un başlangıcının yıl dönümünde partililerin karşına çıkarak yerel seçimler öncesi yol haritasını açıkladı.

Partisinin seçime kendi kadrolarıyla gireceğini duyuran Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da sert sözlerle yüklendi.

Mayıs seçimlerinden önce Kılıçdaroğlu'nun adaylığına nasıl engel olmaya çalıştıklarını anlatan Akşener, Kılıçdaroğlu için, "oturdukları yerden ahkam kesenlere karşı irade koyduk", "ne yazık ki nefsinin esiri olanlarla uğraştık", "önce ben diyenlerle uğraştık", "koltuğundan başka bir şey düşünmeyenlerle uğraştık" ifadelerini kullandı.

Açıklama sonrası CHP'den bir ses çıkmazken, İyi Partili isimler Millet İttifakı'nın bir hata olduğunu söylüyor..

"Hatalarımızın bedelini oy kaybımızla ödedik"

Tv100 ekranlarında Kübra Par'ın sunduğu programa konuk olan İyi Parti TBMM Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, CHP'yi adeta topa tuttu.

CHP İstanbul eski milletvekili Gürsel Tekin'in de konuk olduğu programda ittifakın bir hata olduğunu belirten Usta, hatalarının bedelini de oy kayıplarıyla ödediklerini vurguladı.

Usta, şu ifadeleri kullandı:

"İyi Parti'nin zayıflamasından CHP'li arkadaşlarımız keyif aldı"

Cumhur İttifakı’ndan oy almadan seçim kazanma imkanınız yok. Bu oy geçişi de İyi Parti üzerinden olacaktı. Bunu bir kısım bizim CHP’li arkadaşlarımız göremedi. İyi Parti'nin zayıflamasından keyif aldılar. Halbuki zayıf bir İyi Parti Cumhur İttifakı'ndan oy kopmasını engelliyor.

"Her yerde karşımıza terör çıktı"

Biz kendi hatalarımızın bedelini kendi oy kaybımızla ödedik. Bizim her yerde karşımıza bu terör meselesi çıktı. Samsun'dan örnek vereyim. Hiç kimse demedi ki 'Ben sosyal yardım alıyorum' demedi! 'Ben fakirim, ben yiyecek ekmek bulamıyorum' dedi ama 'vatan elden gitmesin kardeşim' dedi oy verdi AK Parti'ye.

"Bize Siz teröristlerle iş birliği yapıyorsunuz' dediler"

Tek başıma 600 oy aldığım köyde bizim oyumuz 20'ye düştü. Vatandaşa sordum. 'Siz teröristlerle iş birliği yapıyorsunuz' dedi.

"Akşener'in eleştirileri hakkaniyet ölçülerinin dışındaydı"

Gürsel Tekin ise, Akşener'in ifadeleriyle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

Bugün Sayın Akşener’in CHP Genel Başkanına ve yöneticilere yapmış olduğu eleştiriler hakkaniyet ölçülerinin dışındaydı. Biz bugüne İyi Parti'yle ilgili negatif bir cümle kullanmış değiliz.