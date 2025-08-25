İzmir Körfezi'nin kokusu vatandaşı bezdirdi: İnsan burada durmak istemiyor

İzmir Körfezi'nde kötü koku ve balık ölümleri yeniden baş gösterirken deniz suyu sıcaklığının yükselmesi nedeniyle ortaya çıkan planktonlar, çevreye dayanılması güç kötü koku yaydı.

Özellikle Bayraklı sahili ve Kordon çevresinde yürüyüş yapmak isteyenler, kokudan dolayı nefes almakta zorlandıklarını dile getirdi.

"KOKUDAN BURADA DURULMUYOR"

Tatil ya da gezi için İzmir'e gelen ziyaretçiler ise yaşadıkları durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Bazı vatandaşlar, "İzmir'de karşılaştığımız manzara bizi hayal kırıklığına uğrattı. Körfezden gelen kokudan durulmuyor. Bir daha gelmek istemiyoruz." sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

SICAK VE RÜZGARSIZ GÜNLERDE KİRLİLİK BELİRGİNLEŞİYOR

Yıllardır tartışma konusu olan körfez kokusunun nedenleri arasında arıtma tesislerinin yetersizliği, kanalizasyon sızıntıları ve deniz dibinde biriken organik atıklar gösteriliyor.

Uzmanlar, özellikle sıcak hava dalgaları ve rüzgarsız günlerde körfezdeki kirliliğin daha belirgin hale geldiğini ifade ediyor.

"İNSAN BURADA DURMAK İSTEMİYOR"

Vatandaşlar ise kötü kokunun artık İzmir'in kanayan yarası haline geldiğini belirterek, soruna kesin çözüm bulunmasını istedi.

Manisa'nın Salihli ilçesinden kente gelen Hasan Akdemir, şöyle konuştu:

Manisa Salihli ilçesinden geliyorum. Geldiğimde İzmir güzeldi ama buraya geldiğimizde gerçekten de kötü kokuyor. Balık seven bir insanım ama bu koku yüzünden balıktan tiksindim. Yoğun bir koku var ve insanı gerçekten rahatsız ediyor. İnsan burada durmak istemiyor.

"KOKU YÜZÜNDEN BİR DAHA GELEMEM"

'Bir daha gelmek ister miyim?' diye sorarsanız, bu koku nedeniyle gelmeyebilirim . Bu yüzden belediyenin bu konuyla ilgili çalışmalar yapması gerekiyor. Yoksa bu böyle devam ederse, İzmir'in kendi halkı da gelmeyebilir.



Aslında uzun vakit geçirmek istedik ama görünen o ki, bu koku yüzünden hemen geri dönmek zorunda kalacağız. Rahatsız oluyoruz sonuçta ve bu da bize zarar veriyor. Burada beklememizin bir anlamı yok.

"GERÇEKTEN AĞIR BİR KOKU VAR, İZMİR'E YAKIŞMIYOR"

Yurt dışından İzmir'e gelen Adem Aslan ise, şunları söyledi:

Yurt dışında, İngiltere Liverpool'da ikamet ediyoruz. Buraya fizyoterapiye geliyoruz; geçen hafta da geldik, ondan önceki haftalarda da gelmiştik. Ancak böyle bir koku o zamanlar yoktu. Bu hafta geldiğimizde çocuklar, daha köprüden geçerken 'Baba, ağır bir koku var.' dediler. Yumurta gibi kokuyordu. Buraya geldiğimizde belki koku olmaz diye düşündük ama burada da oldukça ağır ve rahatsız edici bir koku var. Gerçekten çok ağır bir koku var ve İzmir'e yakışmıyor.

"KOKU CİDDİ ANLAMDA RAHATSIZ EDİYOR"

Bu güzelim sahil, manzara harika, her şey çok güzel ama bu koku insanı ciddi anlamda rahatsız ediyor. Rahatsız olunca da insan keyif alamıyor. Liverpool'da yaşıyorum, orada da okyanus var ama belki havanın soğuk olmasından dolayı böyle bir koku oluşmuyor.



Burada ise tahminimce pis sular denize bırakılıyor; bu durum hem balıkları hem çevreyi olumsuz etkiliyor. Orada böyle bir şeyin olması mümkün değil. Buradaki cezalar sanki caydırıcı değil, denetimler daha sıkı olmalı ve yaptırımlar çok daha ağır olmalı.

"BU KOKU GERÇEKTEN DAYANILMAZ"