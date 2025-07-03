İzmir Ödemiş'te bir orman işçisi şehit oldu

Türkiye'nin ciğerleri yanıyor..
Yurt genelinde yaşanılan orman yangınlarıyla mücadeleden acı haber geldi.
İzmir'in Ödemiş ilçesindeki yangına müdahale eden orman işçisi İbrahim Demir şehit oldu.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şehit işçiye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ailesine sabır diledi.
"ORMAN CAMİAMIZIN VE MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN"
Bakan Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:
Orman işçimiz İbrahim Demir, İzmir Ödemiş’teki yangında yeşil vatanı korumak için mücadele verirken şehit olmuştur.
Yeşil Vatan’ı canı pahasına savunan kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum.
Orman camiamızın ve milletimizin başı sağolsun.
Aynı yangın bölgesinde yaralanan şoför Ragıp Şahin kardeşimize de acil şifalar diliyorum.