İzmir'de 2 polisin şehit olduğu saldırıda yürek burkan görüntüler

Türkiye, İzmir'den gelen acı haberle sarsıldı...

Sabah saatlerinde, Balçova ilçesinde silah sesleri yankılandı.

2 POLİS ŞEHİT OLDU

Salih İşgören Polis Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis şehit oldu.

Türkiye bu acı olayla yankılanırken şehit olan polis memurlarının, Türk bayrağı örtülen cenazeleri görüntülendi.

Yürek burkan görüntüler, cep telefonu kameralarına yansıdı.

KAÇTIĞI ANLARA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Saldırgan olayın ardından yaralı olarak yakalanırken, kaçtığı ve gözaltına alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

İZMİR VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI

İlk belirlemelere ve İzmir Valisi Süleyman Elban, olay yerinde yaptığı açıklamalarda saldırganın 16 yaşında, lise 3 öğrencisi olduğunu belirtti.

Elban, açıklamasında 2 polis memurunun ve bir vatandaşın daha yaralı olduğunu, saldırganın suç kaydı olmadığını belirtti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirterek, "Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal adli soruşturma başlatılmış olup, 2 Cumhuriyet başsavcıvekili ve 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir." dedi.