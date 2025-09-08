İzmir Balçova'da polis karakoluna saldırı

İzmir'de korkunç bir olay meydana geldi.

İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik silahlı saldırı düzenlendi.

İKİ POLİS ŞEHİT OLDU

Saldırıda iki polis şehit oldu, 1 polis ise yaralandı.

Yaralı polislerin durumunun ağır olduğu bildirildi.

SALDIRININ FAİLİ 16 YAŞINDA

Saldırının 16 yaşındaki maskeli bir çocuk tarafından, pompalı tüfekle gerçekleştiği kaydedildi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Polis saldırganı gözaltına alırken, bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alındı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Saldırıda 1. Sınıf emniyet müdürü Muhsin Aydemir, polis memuru Hasan Akın şehit düştü.

BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamasında, "Milletimizin başı sağ olsun. İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir.

Bu menfur saldırı sonrası maalesef 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın şehit olmuş, Polis Memurumuz Ömer Amilağ ağır olmak üzere Polis Memurumuz Murat Dağlı hafif yaralanmıştır.

Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın şüphelisi E.B.(16) yakalanmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir." dedi.