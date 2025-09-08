İzmir'deki polis katilinin yakalanma anları

Sabah saatlerinde İzmir'den gelen acı haber Türkiye'yi sarstı.

Balçova ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik bu sabah bir saldırı düzenlendi.

SALDIRGAN 16 YAŞINDA

16 yaşındaki E.B. tarafından pompalı tüfekle yapıldığı belirtilen saldırıda, 1. sınıf emniyet müdürü ve 1 polis memuru şehit oldu, 2 kişi polis 3 kişi de yaralandı.

YAKALANMA ANLARI tv100 MAKERASINDA

Saldırının hemen ardından başlatılan çalışma ile kısa sürede yakalanan saldırgan, yaralı halde gözaltına alındı.

Yakalanma anları tv100 kameralarına yansıdı.