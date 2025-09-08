Abone ol: Google News

İzmir'deki polis katilinin yakalanma anları

İzmir'de 2 polisimizi şehit eden 16 yaşındaki silahlı saldırganın yakalanma anlarını tv100 kameralarına yansıdı.

Yayınlama Tarihi: 08.09.2025 10:53 Güncelleme:

Sabah saatlerinde İzmir'den gelen acı haber Türkiye'yi sarstı.

Balçova ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik bu sabah bir saldırı düzenlendi.

SALDIRGAN 16 YAŞINDA

16 yaşındaki E.B. tarafından pompalı tüfekle yapıldığı belirtilen saldırıda, 1. sınıf emniyet müdürü ve 1 polis memuru şehit oldu, 2 kişi polis 3 kişi  de yaralandı.

YAKALANMA ANLARI tv100 MAKERASINDA

Saldırının hemen ardından başlatılan çalışma ile kısa sürede yakalanan saldırgan, yaralı halde gözaltına alındı.

Yakalanma anları tv100 kameralarına yansıdı.

