Forex dolandırıcılarına 6. dalga operasyonu: 35 kişi yakalandı

Emniyet güçlerinin kara para aklama ve dolandırıcılığa karşı çalışmaları devam ediyor.

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, paravan şirket hesapları aracılığıyla suç işlendiği belirlendi.

Devam eden çalışmalarda tespit edilen kişiler ve paravan şirketlere yönelik 6'ncı dalga operasyon düzenlendi.

2 ŞİRKETE YÖNELİK 5 AYRI OPERASYON DÜZENLENDİ

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda 2 şirkete yönelik daha önce 5 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan incelemelerde, Forex dolandırıcılığı, yasa dışı bahis faaliyetleri ve vatandaşların banka kartlarından bilgileri dışında yapılan çekim işlemlerinden elde edilen suç gelirlerinin, kurulan paravan şirket hesapları ve kişisel banka hesapları aracılığıyla sisteme dahil edildiği belirlendi.

Suç gelirinin farklı banka hesaplarına aktarıldığı açığa çıktı.

35 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bir kısmının kripto varlık şirketlerine gönderildiği, bir kısmının ise nakit olarak çekilerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi.

Çalışmaların ardından bu sabah belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 35 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.