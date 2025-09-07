İzmir'de eğitim uçağının düşme görüntüsü ortaya çıktı

3 Eylül'de saat 08.39'da Selçuk Havalimanından havalanan Türk Hava Kurumu'na (THK) ait Cessna tipi çift kişilik bir eğitim uçağı, saat 08.50 sıralarında Torbalı ilçesi Kırbaş Mahallesi'nde mısır tarlasına düştü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve belediyeye bağlı arama kurtarma ekibi ile jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

Uçağın düştüğünün belirlendiği bölge jandarma ekipleri tarafından güvenlik çemberine alınırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, pilot adayı Berfu Hatipoğlu'nun (31) hayatını kaybettiği bildirildi.

Hatipoğlu'nun yalnız uçtuğu öğrenildi.

MISIR TARLASINA DÜŞTÜ

Düşen eğitim uçağının ilk belirlemelere göre, irtifa kaybedip dik bir şekilde mısır tarlasına çakıldığı öğrenildi. Birkaç metre alandaki mısırları biçtiği görüldü.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kırbaş Mahallesi'nde, uçağın düştüğü mısır tarlasına yakın bir evin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, uçağın tarlaya düşmesi yer aldı.

Görüntülerde, uçağın düşmesinin ardından çevredekilerin "Uçak düştü" şeklindeki sözleri de duyuluyor.