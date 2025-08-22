İzmir'de orman yangını çıktı: 8 uçak ve 9 helikopter ile müdahale sürüyor Menderes ilçesinde ziraat arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı. Geniş bir alana yayılan alevlere havadan 8 uçak ve 9 helikopter, karadan da arazözlerle müdahale sürüyor.