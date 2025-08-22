Abone ol: Google News

İzmir'de orman yangını çıktı: 8 uçak ve 9 helikopter ile müdahale sürüyor

Menderes ilçesinde ziraat arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı. Geniş bir alana yayılan alevlere havadan 8 uçak ve 9 helikopter, karadan da arazözlerle müdahale sürüyor.

Yayınlama Tarihi: 22.08.2025 14:46

İzmir'in Menderes ilçesinde alevler yükseldi. 

Çile Mahallesi'nde bugün saat 12.45'te ziraat arazisinden çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

10 DAKİKA SONRA MÜDAHALE BAŞLADI

Kuru otların ve rüzgarın etkisiyle alevler geniş bir alana yayıldı.

Yangına 12.55 itibariyle müdahale başladı.

8 UÇAK VE 9 HELİKOPTER İLE MÜDAHALE EDİLİYOR

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 8 uçak, 9 helikopterle havadan, 25 arazöz, 26 su ikmal ve 4 dozer ile karadan söndürme çalışmaları devam ediyor.

Gökyüzüne doğru metrelerce yükselen dumanlar Kuşadası ilçesinden dahi görülebiliyor.

