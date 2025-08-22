İzmir'de orman yangını çıktı: 8 uçak ve 9 helikopter ile müdahale sürüyor

İzmir'in Menderes ilçesinde alevler yükseldi.
Çile Mahallesi'nde bugün saat 12.45'te ziraat arazisinden çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.
10 DAKİKA SONRA MÜDAHALE BAŞLADI
Kuru otların ve rüzgarın etkisiyle alevler geniş bir alana yayıldı.
Yangına 12.55 itibariyle müdahale başladı.
8 UÇAK VE 9 HELİKOPTER İLE MÜDAHALE EDİLİYOR
İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 8 uçak, 9 helikopterle havadan, 25 arazöz, 26 su ikmal ve 4 dozer ile karadan söndürme çalışmaları devam ediyor.
Gökyüzüne doğru metrelerce yükselen dumanlar Kuşadası ilçesinden dahi görülebiliyor.