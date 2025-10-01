İzmir'de planlı su kesintisi uygulaması uzatıldı

İzmir kuraklıkla mücadele ediyor...

İzmir'de planlı su kesintisi uygulamasının uzatılmasına karar verildi.

UYGULAMA UZATILDI

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) internet sitesinden yapılan açıklamada, kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle su tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde kesintilere devam edileceği belirtildi.

Kesintiler; Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere, Güzelbahçe ve Menderes olmak üzere 13 ilçede, iki günde bir olarak uygulanmaya devam edecek.

İZMİR'DE SU KESİNTİSİ NASIL UYGULANACAK?

İZSU tarafından açıklanan yeni planlamaya göre; birinci bölge olan Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Bornova, Gaziemir ve Menderes ilçesinde belirlenen mahallelerde 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 Ekim'de sular kesilecek.

İkinci bölge olan Karabağlar, Konak, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca ve Gaziemir ilçesinde belirlenen mahallelerde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Ekim'de saat 23.00 ile 05.00 arasında planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulanacak.

İZMİR'DE SU KESİNTİSİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Su Kurulu, kentte yaşanan kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren 23.00 ile 05.00 saatlerinde kısmi su kesintileri uygulanacağını duyurmuştu.

Planlı su kesintilerinin daha önce 31 Ağustos'a kadar devam edeceği bildirilirken, daha sonra yapılan açıklamada bu tarih 30 Eylül'e uzatıldı.

Son yapılan açıklamada ise İzmir'de su kesintisinin 15 Ekim'e kadar uzatıldığı bildirildi.

Ayrıca İzmir'de daha önce üç günde bir dönüşümlü olarak gerçekleştirilen kesintiler, 9 Eylül 2025 tarihinden itibaren iki günde bir olacak şekilde uygulanmaya başladı.

İZSU tarafından yapılan son açıklamada, iki günde bir uygulanan planlı ve dönüşümlü su kesintilerinin 15 Ekim'e kadar uzatıldığı bildirildi.