İzmir'de sağanak sonrası çukurları da vatandaş kapattı

- İzmir'de sağanak yağış sonrası yollar göle dönüşüp zemin çökerken, vatandaşlar çukurları kendi imkanlarıyla kapattı.
- Özellikle Karabağlar ilçesinde yaşanan bu durum, sosyal medyada belediyeyi eleştiren yorumlara yol açtı.
- Çukurların derinliği araçlar için tehlike oluştururken, vatandaşların çareyi kendi çözüm üretmede bulması dikkat çekti.
Dün sağanak yağış İzmir'i esir aldı.
Barajlardaki kuraklığın ve su kesintilerinin ardından şehre bir nebze 'ilaç gibi' geleceği düşünülen yağmur, haksız çıkardı.
İZMİR DENİNCE AKLA ÇUKUR GELİYOR
Altyapı sorunlarıyla gündemden düşmeyen CHP'li belediyelerin başını çeken şehirlerden olan İzmir, adeta kilitlendi.
Hal böyleyken, İzmir denilince artık akıllara gevrek, boyoz, çiğdem değil; kesinti, çukur, çamur geliyor.
YAĞMUR SONRASI YOL ÇÖKTÜ
Öyle ki kent sakinleri yağışsız geçen günlerde yağmur için dua ederlerken; yağmurun ardından kuraklık için dua edecek duruma geldiler.
Yağışla beraber yollar göle döndü; hatta zemin çöktü.
YOL BAKIMI İHMALİ SABIRLARI SINADI
Bu sorunlardan biri de Karabağlar ilçesinde yaşandı.
İlçede yol bakımının yapılmaması vatandaşın sabrını taşırdı.
KENDİ İMKANLARIYLA YOL YAPTILAR
Bir bulvarda uzun süredir kapatılmayan çukur nedeniyle zor anlar yaşayan bir vatandaş, çözümü kendi imkanlarıyla üretmeye çalıştı.
Aracının bagajına yüklediği taşları çukura taşıyan vatandaş, yolu geçici olarak doldurdu.
O anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
"BELEDİYENİN İŞİNİ İZMİRLİ ÜSTLENDİ"
Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, 'belediyenin işini vatandaş üstlendi' yorumlarına neden oldu.
Görüntülerde çukurun derin olup araçlar için ciddi risk oluşturması dikkat çekti.