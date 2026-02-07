Abone ol: Google News

Nevşin Mengü: 455 bin konut neden 6 ayda yapılmadı

6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen konut seferberliği sürerken, gazeteci Nevşin Mengü’nün deprem konutlarına ilişkin eleştirileri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Yayınlama Tarihi: 07.02.2026 14:26
  • Gazeteci Nevşin Mengü, 6 Şubat depremleri sonrası afetzedeler için inşa edilen konutların gecikmesini eleştirdi.
  • Bu eleştiriler sosyal medyada tartışma yarattı, bazı kullanıcılar yapılan çalışmaları küçümsediği görüşünde birleşti.
  • Diğer kullanıcılar ise çalışmaların hızlı ilerlemesini bir başarı olarak değerlendirip, eleştirilerin haksız olduğunu savundu.

Türkiye, 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerin ardından afetzedeler için kapsamlı bir yeniden inşa süreci yürütürken, deprem bölgesinde tamamlanan konutlar kamuoyunda tartışma konusu olmaya devam ediyor.

NEVŞİN MENGÜ: "6 AYDA APARTMAN YAPILIR"

Gazeteci Nevşin Mengü’nün, inşa edilen deprem konutlarına ilişkin olarak “Günümüz teknolojisinde 6 ayda apartman dikiliyor” şeklindeki değerlendirmesi sosyal medyada yoğun tartışmalara yol açtı. Mengü’nün bu ifadeleri, bazı kullanıcılar tarafından yapılan çalışmaları basite indirgemekle eleştirildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Açıklamaların ardından sosyal medya platformlarında çok sayıda paylaşım yapıldı. Tepki gösteren kullanıcılar, deprem bölgesinde gece gündüz çalışan işçiler, mühendisler ve kamu kurumlarının çabalarının görmezden gelindiğini savundu. Bazı yorumlarda, “Binlerce ailenin yeni yuvalarına kavuşması görmezden geliniyor” ifadeleri dikkat çekti.

"AFET KÜÇÜMSENİYOR, BAŞARI SIRADANLAŞTIRILIYOR"

Tepkilerde öne çıkan bir diğer başlık ise konutların kısa sürede tamamlanmasının bir başarı olarak görülmesi gerektiği yönünde oldu. Eleştiri yapan kullanıcılar, afetin büyüklüğü ve yıkımın boyutu dikkate alındığında yürütülen inşa sürecinin “olağan bir çalışma” gibi sunulmasının kamuoyunda rahatsızlık oluşturduğunu dile getirdi.

