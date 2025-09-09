İzmir'de şehitlere son görev: Cenaze namazını şehidin babası kıldırdı

Dün sabah İzmir'den canımızı yakan bir haber geldi.

Saat 08.30 sıralarında 16 yaşındaki E.B., Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'nin önüne gelerek elindeki pompalı tüfekle ateş açtı.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın'ın şehit olduğu belirlendi.

Saldırıda şehit olan polislerimiz için ise bugün tören düzenlendi.

ŞEHİTLERİN YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Şehit Aydemir ve Akın'ın Türk bayrağına sarılı naaşları, cenaze araçlarıyla Gaziemir ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Camisi'ne getirildi.

Aileler ve mesai arkadaşları gözyaşlarıyla şehitlere veda ederken, cenaze töreninde duygu dolu anlar yaşandı.

"ŞEHİTLER ÖLMEZ"

Şehit polis memuru Hasan Akın'ın tabutunun başında ailesi, "Şehitler ölmez, Peygamber Efendimize komşu olsunlar. Ağlamayın, ağabeyim görse kızar." ifadelerini kullandı.

CENAZE NAMAZINI ŞEHİDİN İMAM BABASI KILDIRDI

Şehit Akın'ın iki kızı da babalarının tabutunun başına gelerek vedalaştı.

Akın'ın cenaze namazını emekli imam olan babası Ferhat Akın kıldırdı.

İl Müftüsü Sinan Kazancı'nın şehit Aydemir'in cenaze namazını kıldırmasının ardından şehitlerin naaşları dualar eşliğinde tören mangası tarafından cenaze araçlarına taşındı.

Şehit Aydemir'in naaşı defnedilmek üzere Bornova ilçesindeki Işıkkent Polis Şehitliği'ne, şehit Akın'ın naaşı ise Urla ilçesi Kuşçular Mahallesi'ndeki Ova Mezarlığına götürüldü.