İzmir'de su kesintileri 15 Kasım'a kadar uzatıldı

İzmir'de su krizi büyüyerek devam ediyor.

Kentteki çöp sorununun yanında su kriziyle de uğraşan vatandaşlar, bir süre daha sususuz kalacak.

İzmir'de planlı su kesintileri, kasım ayında da devam edecek.

TARİH 15 KASIM OLARAK GÜNCELLEDİ

Kentte 6 Ağustos'tan beri su tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde, saat 23.00 ile 05.00 arasında planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulanıyordu.

İzmir su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, uygulamanın 15 Kasım'a kadar uzatıldığı duyuruldu.

SU KESİNTİ SAATLERİ UZATILDI

Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Menderes, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçelerinde kesintiler sürecek. Bu ilçelere 2 günde bir, 23.00 ile 05.00 saatleri arasında su verilmeyecek.

YAĞIŞLAR ÇARE OLMADI

Son haftalardaki yağışlar ve planlı su kesintilerine rağmen İzmir'de barajlarda su seviyesi azalmaya devam ediyor.

İZSU verilerine göre kentin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Tahtalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 1,77'ye düştü.