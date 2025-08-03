İzmir'de su tasarrufu çağrısı: Barajlar alarm veriyor

İzmirliler sadece biriken çöp dağlarıyla değil, susuzlukla da boğuşuyor.

Turistik ilçesi Çeşme'den sonra İzmir'de de su kesinti uygulamalarına başlandı.

6 Ağustos'tan itibaren su tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde, saat 23.00-05.00 arasında kısmi su kesintileri yapılacağı duyuruldu.

İzmir’in su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı, 2025 yazı itibarıyla son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi.

İZSU verilerine göre, barajın doluluk oranı Temmuz 2025’te yüzde 10,68 düzeyinde ölçüldü.

İÇME SUYUNDA CİDDİ SIKINTILAR YAŞAYABİLİR

Bu rakam, İzmir için yalnızca bir su istatistiği değil, yaklaşan bir krizin habercisi.

Uzmanlar, bu gidişatın devam etmesi halinde önümüzdeki yıllarda İzmir’in içme suyunda ciddi sıkıntılar yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

İZMİR İKLİM KRİZİNİN TAM ORTASINDA

Dünyada su kaynakları giderek azalıyor. OECD’nin Environmental Outlook to 2050 raporuna göre, 2050 yılına kadar küresel su talebi yüzde 55 oranında artacak.

Bu artışın en yoğun hissedileceği bölgelerden biri Akdeniz havzası. İzmir de bu tablonun tam ortasında yer alıyor.

KENT GÜVENLİĞİ TEHDİT ALTINDA

İzmir Planlama Ajansı’nın uydu görüntüleri üzerinden yaptığı analiz, 2015-2025 arasında Tahtalı Barajı yüzey alanının ciddi şekilde küçüldüğünü ortaya koydu.

Bu yalnızca miktarsal bir azalma değil; aynı zamanda ekosistem dengesi, tarımsal üretim ve kent güvenliği için büyük bir tehdit anlamına geliyor.

İZMİRLİLERE TASSARUF ÇAĞRISI

İZSU Genel Müdürlüğü, bahçe sulamasının sınırlanması, mümkünse damla sulamanın tercih edilmesi, araç yıkama ve havuz doldurma için su kullanımının azaltılması, gri su kullanımının (banyo ve lavabo sularının yeniden kullanımı) teşvik edilmesi, evlerde yağmur suyu depolama sistemlerinin kurulması, gereksiz su kullanımından kaçınılması çağrısında bulundu.