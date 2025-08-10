İzmir'de su yok: Vatandaşlarla bidonlarla duş alıyor

İzmir'de çöp sorunu son zamanlarda yerini su sorununa bırakmaya başladı.

Son zamanlarda su kaynaklarının kritik seviyelere düşmesi nedeniyle uygulanan dönüşümlü ve planlı su kesintisi, vatandaşları isyan ettirdi.

BİDON SATIŞLARI ARTTI

Düzenli kesintilere karşı tedbir almak isteyen İzmirliler, gece kullanmak için bidonlara su dolduruyor.

Bu nedenle evsel boyuttaki plastik bidonlara talep arttı.

BİDONLARLA DUŞ ALIYORLAR

Sosyal medya üzerinden de paylaşım yapan vatandaşlar, duş almak için bidonlarla su taşıdıklarını belirtiyor.

Birçok paylaşımın yapıldığı sosyal medyada dikkat çekenlerden birisi ise "Sığırların sesi çıkmaz 21. yüzyılda duş için ultralaik şehirde bidon dolduruyoruz" diyen bir vatandaş oldu.

İZMİR MARŞI ÜZERİNDEN GÖNDERME

Deniz Ege isimli vatandaş, isyanını İzmir Marşı'na yaptığı atıf üzerinden gösterdi.