İzmir'de susuzluk vatandaşları yeni çözümlere yöneltti

İzmir'de çöp sorunu, son zamanlarda yerini su sorununa bırakmaya başladı.

Son zamanlarda su kaynaklarının kritik seviyelere düşmesi nedeniyle uygulanan dönüşümlü ve planlı su kesintisi, vatandaşları isyan ettirdi.

İsyan eden vatandaşlar ise kendi yöntemleriyle çözüm bulmaya çalışıyor.

BİDON SATIŞLARI ARTTI

Düzenli kesintilere karşı tedbir almak isteyen İzmirliler, gece kullanmak için bidonlara su dolduruyor.

Bu nedenle evsel boyuttaki plastik bidonlara talep arttı.

KISKANDIRAN KEŞİF

Sular kesilince damacanadan kendi musluğunu üreten kadın, İzmir'deki durumu gözler önüne serdi. Annesinin bulduğu çözümü paylaşan genç, "İzmir'de su kesilmeye başlayınca annemin önlemi." yazdı.