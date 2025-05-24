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İHA

İzmir’in Torbalı ilçesinde, dün akşam saatlerinde yaşanan kazada, yolun en sol şeridinde yürüyen Yavuz Ezikoğlu’na, karşıdan gelen süt tankeri çarptı.

Tankerin sürücüsü Hüseyin Ö.’nün direksiyon hakimiyetini kaybetmediği ancak Ezikoğlu’nu fark edemediği değerlendirildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın şiddetiyle savrulan Yavuz Ezikoğlu için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri 53 yaşındaki adamın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Süt tankeri sürücüsü Hüseyin Ö. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

KAZA KAMERAYA YANSIDI

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, Ezikoğlu’nun yolun en sol şeridinde, orta refüj kenarında yürüdüğü anlar net şekilde görülüyor.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.