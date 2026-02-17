İzmir'de yollar göle döndü esnaf isyan etti: Venedik, İzmir'in yanında çaresiz kalır

İzmir’de aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yağış, Konak ilçesi Alsancak semtinde hayatı olumsuz etkiledi. Altyapı çalışmalarının devam ettiği Kordon ve İkinci Kordon bölgesinde yollar göle döndü.

Sağanak yağışın ardından özellikle Alsancak semtinde su baskınları meydana geldi.

Alsancak Vapur İskelesi ve Gündoğdu Meydanı çevresinde biriken sular, hem trafiği aksattı hem de vatandaşların tepkisini topladı.

Bölgede oluşan su birikintilerinden yayılan lağım kokusu ise dayanılmaz bir hal aldı.

"YOLLAR VENEDİK'E DÖNDÜ"

Bölge esnaflarından Bilal Yıldırım, çalışmaların uzun süredir tamamlanamadığını belirterek, "9-10 aydan beri yollarımız bu şekilde. Bir türlü bitiremediler, hâlâ da bitecek gibi değil. Yaz boyunca kısıtlı ekipmanla burayı bitirmeye çalıştılar. Çok fazla yağmur yağmamasına rağmen Alsancak şu an sular altında. En ufak yağmurda her taraf göle dönüyor. Yol çalışması nedeniyle kaldırımlar da kalmadı, insanlar geçemiyor. Her an su baskını tehlikesiyle karşı karşıyayız. Venedik, İzmir'in yanında çaresiz kalır" dedi.

"ESNAF CİDDİ MAĞDURİYET YAŞIYOR"

Bir diğer esnaf Cenk Deren ise sürecin ekonomik ve hijyenik boyutuna dikkat çekerek, "Bu çalışma yaklaşık bir senedir devam ediyor. Bu durum esnafın ciddi anlamda mağdur olması anlamına geliyor. Buradaki işletmelerin birçoğu gıda sektöründe hizmet veriyor. Belediye bu hijyenik ortamı sağlamadıktan sonra esnaftan nasıl hijyen beklenebilir? Esnaf bu mağduriyetin altından nasıl kalkacak? İnsanları bu kadar çaresiz bırakmanın bir anlamı yok." dedi.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, bölgedeki su birikintilerinin tahliyesi için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.