İstanbul’da mesai bitimi trafik yüzde 87’ye ulaştı

İstanbul'da trafik çilesi katlanarak artıyor...

Avrupa Yakası’nda D-100 kara yolunda Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy çevresinde trafik akışı yavaşladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yollarında da yoğunluk gözlendi.

TEM Otoyolu’nda Hasdal ve Seyrantepe mevkilerinden başlayarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine kadar araçlar güçlükle ilerledi. Büyükdere Caddesi’nde Sarıyer yönü ile Levent’te TEM’e katılım noktalarında trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Karaköy-Beşiktaş sahil yolu ve Barbaros Bulvarı’nda da yoğunluk etkisini gösterdi. Ankara istikametinde TEM Otoyolu’nda Haramidere bağlantı yolundan Mahmutbey gişelere kadar olan hatta trafik akışı aksadı. Beylikdüzü-Ankara yönünde Esenler ve Bayrampaşa arasında da benzer manzaralar yaşandı.

ANADOLU YAKASI'NDA ÇİFT YÖNLÜ SIKIŞMA

Anadolu Yakası’nda D-100 kara yolunda Kadıköy ile Kartal arasında çift yönlü trafik yoğunluğu oluştu. Araç kuyrukları Avrasya Tüneli girişine kadar uzandı.

Kadıköy-Pendik ve Üsküdar-Beykoz sahil yollarında her iki yönde araçlar yavaş seyretti. TEM Otoyolu’nda Kurtköy Kavşağı’ndan başlayan trafik, Çamlıca Gişeleri’ne kadar devam etti.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde yoğunluk Çamlıca Gişeleri ve Altunizade’den itibaren etkili olurken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde Çamlık Kavşağı’nda trafik sıkıştı. Şile Otoyolu’nda ise Altunizade’den Ümraniye TEM Bağlantı Yolu’na kadar bazı noktalarda yoğunluk gözlendi.

AMBULANSLAR VE TOPLU TAŞIMA DA ETKİLENDİ

Trafikteki yoğunluk nedeniyle hasta taşıyan ambulansların ilerlemekte güçlük çektiği görüldü. Toplu taşıma duraklarında da yolcu yoğunluğu yaşandı. Altunizade, Mecidiyeköy, Cevizlibağ ve Zeytinburnu gibi önemli aktarma merkezlerinde kalabalık dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı CepTrafik uygulamasının verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 87 olarak ölçüldü.