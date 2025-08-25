İzmir'in kokusunu sorgulayan kadına yorum yağdı: Biz böyle seviyoruz

İzmir'in çöp, koku ve soru sorunu gündemden düşmüyor.

Yıllardır CHP tarafından yönetilen ve güzelliğini ortaya çıkaramayan İzmir, çöp dağlarıyla manşetleri süslüyor.

İzmir sokaklarında toplanmayan çöpler olduğu kadar kendisine has kokusu da şimdilerde gündemde.

"İZMİR NEDEN KOKUYOR"

İzmir'e gelen bir vatandaş, sosyal medya hesabından "İzmir neden kokuyor?" konulu bir video çekti.

Ebru isimli kadın, iş için geldiği İzmir'in neden koktuğunu sordu ve şöyle dedi:

"LAĞIM GİBİ"

Biz bir iş için İzmir'e geldik. Eşim İzmirli olduğu için biz 10 senedir gelir gideriz.



İzmir'de 10 senedir değişmeyen bir şey varsa, İzmir'in kendine has bir kokusu var.



Böyle lağım gibi bir şey kokuyor.

LİNÇ EDİLDİ

İzmir'in kokusundan yakındığı videoyu paylaştığı için linç edilen kadın, yeni bir video daha çekti ve şöyle dedi:

"BZ KOKUSUYLA SEVİYORUZ"

İzmir'in kokusuyla ilgili video paylaştım, ortalık ayağı kalktı. Viral olmasına çok şaşırdım. Neden viral oluyor? Bu konu zaten ortada değil mi? Oradaki insanlar bu konudan zaten şikayetçi değil mi?



Ama birisi kalkıp dile getirince birden viral oldu konu. O ne mesajlar, "Kokuyorsa gelme", "Biz İzmir'i böyle seviyoruz", "Bu paylaşımı yaptığın için seni takipten çıkıyorum" çok şaşkınım.

"BİR SORUNU DİLE GETİRDİM"

Bir sorunu dile getirmek bir sorun olarak görülüyor. Diğer taraftan olaylara at gözlüğüyle bakmak diyorum ama bu at gözlüğünü de geçti. Neymiş takipten çıkmalar, kokusunu beğenmiyorsan gelmeyeceksin...

"ÇIKARIN AT GÖZLÜKLERİNİZİ"