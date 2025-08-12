Abone ol: Google News

Jandarma Genel Komutanlığı atama kararları Resmi Gazete'de

Jandarma Genel Komutanlığı'nda bazı atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.

Yayınlama Tarihi: 12.08.2025 00:24
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan 2025/316 sayılı karara göre, Jandarma Genel Komutanlığı’na mensup generaller ve albaylar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11. maddesi gereğince yeni görevlerine atandı.

ATAMALAR

Resmi Gazete'de yer alan atama kararları ise şu şekilde sıralandı;

- Tümgeneral Ali Doğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı görevinden, Jandarma Genel Komutanlığı emrine atandı.

- Tümgeneral Cengiz Yıldız, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı görevinden, Ankara İl Jandarma Komutanlığına getirildi.

- Tümgeneral Recep Yalçınkaya, Ankara İl Jandarma Komutanlığı görevinden, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına atandı.

- Jandarma Kıdemli Albay Murat Özer, Jandarma Genel Komutanlığı Destek Komutanlığı Grup Komutanı iken Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına atandı.

