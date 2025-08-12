Jandarma Genel Komutanlığı atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan 2025/316 sayılı karara göre, Jandarma Genel Komutanlığı’na mensup generaller ve albaylar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11. maddesi gereğince yeni görevlerine atandı.
ATAMALAR
Resmi Gazete'de yer alan atama kararları ise şu şekilde sıralandı;
- Tümgeneral Ali Doğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı görevinden, Jandarma Genel Komutanlığı emrine atandı.
- Tümgeneral Cengiz Yıldız, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı görevinden, Ankara İl Jandarma Komutanlığına getirildi.
- Tümgeneral Recep Yalçınkaya, Ankara İl Jandarma Komutanlığı görevinden, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına atandı.
- Jandarma Kıdemli Albay Murat Özer, Jandarma Genel Komutanlığı Destek Komutanlığı Grup Komutanı iken Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına atandı.