Joe Biden reklamı beklemeden stüdyoyu terk etti Garip hareketleri ile sık sık gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı bir yayında araya reklam girmesini beklemeden stüdyoyu terk etti. Biden'ın reklam arasını beklemeden stüdyodan ayrıldığını gören sunucu ise neye uğradığını şaşırdı.

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ABD Başkanı Joe Biden, göreve geldiği günden itibaren sayısız skandala imza attı ve atmaya da devam ediyor.

Biden görevi boyunca uçak merdivenlerinde tökezleyip düşmesi, canlı yayınlarda uyuklaması, kürsüden düşmesi, boşluklara selam verip konuşması gibi ilginç görüntülerle gündeme geldi.

Bu görüntüler henüz akıllardan çıkmamışken Biden, bir skandala daha imza attı.

ABD Başkanı Biden, bu defa canlı yayında sergilediği davranışlarla herkesi şaşırttı.

Biden, MSNBC kanalında Trump'a karşı açılan davaya müdahale etmeyeceğini söylediği canlı yayında aniden kalkarak stüdyoyu terk etti.

Reklam arasını beklemeden yayından ayrıldı

ABD Başkanı Joe Biden, MSNBC kanalında canlı yayına konuk oldu.

Trump'a karşı açlılan davaya "Kesinlike müdahale etmeyeceğini" söyleyen Biden, röportajın sonunda aniden kalktı ve stüdyoyu terk etti.

Biden'ın reklam arasını beklememesi ve sunucunun şaşkınlığı dikkat çekti.

"Akıl sağlığı test edilmeli"

Bir önceki Amerikan Başkanı Donald Trump, Biden'ın demans ve alzaymır hastası olduğunu ve akıl sağlığının test edilmesi gerektiğini öne sürmüştü.