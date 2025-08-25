Abone ol: Google News

Kabine Ahlat'ta toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

Yayınlama Tarihi: 25.08.2025 17:10
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü nedeniyle bugün Bitlis Ahlat'a gelerek düzenlenen etkinliklere katıldı. 

Bu kapsamda da kabine toplantısı, bugün Ahlat'ta yapılıyor. 

Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.55'te başladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salı günü ise Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda vatandaşlarla buluşacak.

KABİNE GEÇEN YIL DA AHLAT'TA TOPLANDI

Kabine, geçen yıl da aynı dönemde Ahlat'ta toplanmıştı.

Bu toplantı, kabinenin 21 yıl sonra Ankara dışındaki ilk toplantısı olmuştu.

KABİNENİN GÜNDEMİNDE HANGİ KONULAR VAR

Kabinenin gündeminde; Terörsüz Türkiye süreci, Gazze'de yaşanan insani kriz ve İsrail'in operasyonlarını genişletme kararı ile Suriye'de istikrarın sağlanması olacak.

Ukrayna-Rusya savaşında gelinen durum da ele alınacak konular arasında yer alıyor.

