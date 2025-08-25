Kabine Ahlat'ta toplandı

Kabine toplandı...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü nedeniyle bugün Bitlis Ahlat'a gelerek düzenlenen etkinliklere katıldı.
Bu kapsamda da kabine toplantısı, bugün Ahlat'ta yapılıyor.
Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.55'te başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, salı günü ise Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda vatandaşlarla buluşacak.
KABİNE GEÇEN YIL DA AHLAT'TA TOPLANDI
Kabine, geçen yıl da aynı dönemde Ahlat'ta toplanmıştı.
Bu toplantı, kabinenin 21 yıl sonra Ankara dışındaki ilk toplantısı olmuştu.
KABİNENİN GÜNDEMİNDE HANGİ KONULAR VAR
Kabinenin gündeminde; Terörsüz Türkiye süreci, Gazze'de yaşanan insani kriz ve İsrail'in operasyonlarını genişletme kararı ile Suriye'de istikrarın sağlanması olacak.
Ukrayna-Rusya savaşında gelinen durum da ele alınacak konular arasında yer alıyor.