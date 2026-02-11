Kabinede yer alan bakanların memleketleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla İçişleri Bakanlığı'na Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanlığı'na İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı.

İki bakanlıkta yapılan revizyon sonrası bugün devir teslim yapılması bekleniyor.

Devir teslimi öncesi ise kabinenin gündeme gelmesiyle, bakanların memleketleri de merak edilmeye başlandı.

Başta Akın Gürlek olmak üzere, bakanların hangi memleketten oldukları da araştırma konusu oldu.

AKIN GÜRLEK: NEVŞEHİR

Adalet Bakanlığı'na atanan Akın Gürlek, Nevşehirli.

Gürlek, 1982 yılında Nevşehir'de dünyaya geldi.

MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ: AFYONKARAHİSAR

1982 yılında Brüksel’de doğan Mahinur Özdemir Göktaş, aslen Afyonkarahisarlı.

2009 yılında yapılan seçimlerde Avrupa’nın ilk başörtülü milletvekili olarak Brüksel Parlamentosu’na seçilen Göktaş'ın Emirdağlı olduğu biliniyor.

VEDAT IŞIKHAN: MARDİN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Mardinli.

20 Ocak 1966 yılında dünyaya gelen Işıkhan, Ekim 2018'de Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu üyeliğine atandı.

4 Haziran 2023 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kabinede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak yer aldı.

MURAT KURUM: KONYA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, her ne kadar Ankara doğumlu olsa da aslen Konyalı'dır.

HAKAN FİDAN: ANKARA

Bir dönem MİT Müsteşarı şimdi ise Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Hakan Fidan, Ankara doğumlu.

Ankara'da doğan Fidan, çocukluk yıllarını da başkentin sokaklarında geçirdi.

1968 yılında Ankara Hamamönü’nde doğan Bakan Fidan; Kara Kuvvetleri Muhabere Okulu ve Kara Kuvvetleri Dil Okulu'ndan mezun oldu.

Bakan Fidan, akademik tahsilinin büyük kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) görevi esnasında yaptı.

ALPARSLAN BAYRAKTAR: HATAY / KIRIKHAN

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, aslen Hataylı Kırıkhan doğumlu.

Kırıkhan doğumlu olan Bakan Bayraktar; 2016-2018 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü ve Müsteşar Yardımcısı; 2010-2016 yılları arasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nda kurul üyesi olarak görev yaptı.

OSMAN AŞKIN BAK: RİZE

Üsküdar doğumlu olan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rizeli.

Osman Aşkın Bak, 24. Dönemde İstanbul, 25, 26 ve 27. Dönemde Rize Milletvekili seçildi.

NATO Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu Üyesi ve Dışişleri Komisyonu Sözcüsü oldu. Dopingle Mücadele Araştırma Komisyonu Başkanlığı yaptı.

65. Hükûmette Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev aldı.

MEHMET ŞİMŞEK: BATMAN

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek; Batman ili Gercüş ilçesinin Arıca köyünde dünyaya geldi.

22 Temmuz 2007 Genel Seçimlerinde AK Parti Gaziantep 1. sıra milletvekili olarak seçildi.

Seçimlerin ardından kurulan 60. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nde Hazine’den sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

1 Mayıs 2009 tarihine kadar bu görevi yürüten Şimşek, bu tarihte ilan edilen kabine değişikliği ile Maliye Bakanlığı görevine getirildi.

12 Haziran 2011 tarihinde yapılan seçimlerde AK Parti Batman 1. sıra milletvekili olarak seçildi.

Seçimlerin ardından kurulan 61. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nde yeniden Maliye Bakanlığı görevine getirildi.

01 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde Ak Parti Gaziantep 1. sıra milletvekili olarak seçilen Şimşek 2018 yılına kadar, 64. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nde Başbakan Yardımcılığı görevini yürüttü.

YENİ İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ: KONYA

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, aslen Konyalı.

Çiftçi, bugün devir teslim töreniyle beraber görevine başlayacak.

Göreve başlamaya hazırlanan Çiftçi ilk açıklamasında da, "Cumhurbaşkanımızın atama kararı ile sorumluluğu ağır bir grevi üstlenmiş oldum. Dadaşlardan dua bekliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.

MEHMET NURİ ERSOY: ANTALYA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul doğumlu ancak kaynaklara göre kendisinin Antalyalı olduğu biliniyor.

YUSUF TEKİN: ERZURUM

Erzurum Tortum'da dünyaya gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ilk ve orta öğrenimini ise Rize'de tamamladı.

Yusuf Tekin, 15 Eylül 2018'de Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü görevine başladı.

Tekin, rektörlük görevini yürütürken 4 Haziran 2023 tarihinde Millî Eğitim Bakanı olarak atandı.

YAŞAR GÜLER: ARDAHAN

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, aslan Ardahanlı.

Ardahanlı olan Güler, Cumhurbaşkanlığının 09 Temmuz 2018 tarihli kararnamesiyle Genelkurmay Başkanlığı görevine atandı.

TSK Üstün Hizmet Madalyası ve TSK Şeref Madalyasına sahip olan Yaşar Güler, bazı ülkeler tarafından da çeşitli madalyalar ile taltif edildi.

2023 yılında ise Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Millî Savunma Bakanı olarak atandı.

KEMAL MEMİŞOĞLU: RİZE

Aslen Rizeli' olan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Trabzon'da dünyaya geldi.

Memişoğlu, Konyalı olan Fahrettin Koca'nın yerine gelmişti.

MEHMET FATİH KACIR: İSTANBUL

Sanayi ve Teknoloji Bakan Mehmet Fatih Kacır, İstanbullu.

İBRAHİM YUMAKLI: KASTAMONU

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1969 yılında Kastamonu'da doğdu.

1992 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu.

ÖMER BOLAT: KONYA

1963 İstanbul doğumlu olan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, aslen Konyalı.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi uluslararası ekonomik ilişkiler mezunu.

ABDULKADİR URALOĞLU: TRABZON

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olan, 19 Ocak 1966 yılında Trabzon Faroz Mahallesi’nde doğan Uraloğlu, eğitim hayatına Kanuni İlkokulu’nda başlamıştır.

Uraloğlu, 3 Haziran 2023'te yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 67. Hükümette Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevine atanmıştır.

ESKİ İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA: KONYA