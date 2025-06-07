KADES Uygulaması erkeklere de açılmalı talebi TBMM gündeminde

AA

Vatandaşların Parlamento'ya ilettiği dilek ve şikayetleri inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonu'na, 28. Yasama Dönemi'nin başlangıcı olan 15 Mayıs 2023 ile 30 Mayıs 2025 tarihleri arasında 19 bin 531 başvuru yapıldı.

Başvuru sayısı, geçen döneme göre yüzde 63 oranında artarak 19 bin 531 oldu.

ZİRVEDE İSTANBUL VAR

En çok başvuru çalışma hayatı ve emeklilik, adalet hizmetleri ve çevre yönetimiyle ilgili olurken İstanbul, Ankara ve İzmir'den yapılan başvurular başı çekti.

Komisyona gelen günlük ortalama dilekçe sayısı bir önceki Yasama Dönemi'ne göre yüzde 63 artışla 26 olarak gerçekleşti.

Dilekçe Komisyonuna gelen başvuruların ilk sırasında yaklaşık 4 bin 192 dilekçeyle "çalışma hayatı ve emeklilik" yer aldı.

İkinci sırada 3 bin 80 başvuruyla adalet hizmetleriyle ilgili konular, üçüncü sırada 2 bin dilekçeyle çevre yönetimine ilişkin konular bulunuyor.

YARISI HAKKINDA KARAR VERİLDİ

Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı, gerçekleştirdiği toplantılarda 9 bin 406 dilekçe hakkında karar verdi.

Mevzuata uygun olmayan ya da mükerrer başvurular işlemden kaldırılırken, bazı dilekçelerin incelemesi devam ediyor.

'KADES UYGULAMASI ERKEKLERE DE AÇILMALI'

TBMM Dilekçe Komisyonuna iletilen binlerce başvuru arasında dikkat çeken taleplerden biri de KADES (Kadın Destek Uygulaması) ile ilgili oldu.

Bir vatandaş, halihazırda yalnızca kadınların kullanımına açık olan uygulamanın, erkek şiddet mağdurlarını da kapsayacak şekilde genişletilmesini talep etti.