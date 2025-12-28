Kadıköy'de kilisedeki yılbaşı etkinliğinde İzmir Marşı söylendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyanın birçok ülkesinde Hristiyanlar, 24 Aralık'ı 25'ine bağlayan gecede Noel bayramını kutluyor...

Noel, Hristiyanlar tarafından "kurtarıcı Mesih" olarak kabul edilen Hz.İsa'nın doğum gününün geleneksel olarak kutlandığı bayram.

İSTANBUL'DA NOEL ETKİNLİĞİ

Hristiyanlarca büyük önem atfedilen gün, İstanbul'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Bu adreslerden birisi de Kadıköy ilçesi oldu.

MODA KİLİSESİ'NDE TÖREN

Moda’da bulunan All Saints Moda Kilisesi'nde 'Işığı Karşılama Töreni' düzenlendi.

Törende Noel Bandosu sahne alırken sırayla sahneye çıkan müzisyenler, Hristiyanlarca önem verilen müzikleri seslendirdi.

İZMİR MARŞI ÇALINDI

Programda aryalar, gospel şarkıları seslendirilirken, İzmir Marşı'nın da çalınması dikkat çekti.

BÜYÜK BİR COŞKUYLA SÖYLEDİLER

All Saints Moda Kilisesi'nde Noel'in kutlandığı gecede İzmir Marşı'nın çalındığı sırada katılımcılar, hep bir ağızdan müziğe eşlik etti.