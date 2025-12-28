TOKİ 500 bin kura takvimi 2025-2026: İlk o ilde çekilecek...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TOKİ 500 bin konut, yüzyılın projesi olmaya aday...

81 ilde tamamlanan 5 milyondan fazla başvuru için kura bekleme süreci başladı.

TOKİ kurası hangi ilde ne zaman çekilecek diye araştıran vatandaşlar, ilk ilin müjdesini aldı.

Kura çekilecek ilk il Bakanlık tarafından açıklandı.

Peki; TOKİ 500 bin konut hangi ilde başlayacak? TOKİ ilk kura ne zaman, hangi ilde çekilecek? Ayrıntılar...

TOKİ İLK KURA HANGİ İLDE ÇEKİLECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde ilk kura çekiminin 29 Aralık’ta Adıyaman’da yapılacağını, ilk teslimatların ise 2026’dan itibaren başlayacağını duyurdu.

Projede teslimat takvimine de değinen Bakan Kurum, ilk konutların 2026 yılı içinde hak sahiplerine verileceğini, ana teslim sürecinin ise Mart 2027 itibarıyla hız kazanacağını ifade etti.