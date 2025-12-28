61 ilde uyuşturucu operasyonu: 768 gözaltı

- 61 ilde bir hafta süren narkotik operasyonlarında 354,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
- Operasyonlarda 647 bin 798 uyuşturucu hap bulundu.
- Toplamda 768 şüpheli gözaltına alındı.
Uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kararlılıkla sürüyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu kapsamda gerçekleştirilen son operasyonlara ilişkin bilgilendirmede bulundu.
Yapılan açıklamaya göre son 1 haftada, 61 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Bu operasyonlarda; 354,5 kilogram uyuşturucu madde ve 647 bin 798 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 768 şüpheli ise yakalandı.
"768 ŞÜPHELİ YAKALANDI"
Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadeler yer verdi:
65 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 1 haftadır Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 354,5 kg uyuşturucu madde ile 647 bin 798 adet uyuşturucu hap ele geçirdik. 768 şüpheliyi yakaladık.
OPERASYON DÜZENLENEN İLLER
Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince; Gaziantep, Ankara, Konya, Mersin, Adana, İzmir, Samsun, Bursa, İstanbul, Kayseri, Antalya, Rize, Muğla, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Manisa, Van, Elazığ, Diyarbakır, Sakarya, Kütahya, Osmaniye, Aydın, Denizli, Yalova, Amasya, Balıkesir, Hatay, Edirne, Eskişehir, Isparta, Sivas, Mardin, Ağrı, Aksaray, Bitlis, Çorum, Kırklareli, Uşak, Erzurum, Malatya, Trabzon, Bartın, Batman, Bolu, Karaman, Adıyaman, Bingöl, Erzincan, Siirt, Ordu, Afyonkarahisar, Bayburt, Çankırı, Düzce, Karabük, Kırşehir, Muş, Nevşehir, Şırnak, Tokat ve Yozgat'ta bin 165 ekip, 2 bin 920 personel, 17 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenledik.
"BU, GENÇLERİMİZİ KORUMA MÜCADELESİDİR"
Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir.
Emeği geçenleri tebrik ediyorum.