61 ilde uyuşturucu operasyonu: 768 gözaltı

Uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kararlılıkla sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu kapsamda gerçekleştirilen son operasyonlara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Yapılan açıklamaya göre son 1 haftada, 61 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Bu operasyonlarda; 354,5 kilogram uyuşturucu madde ve 647 bin 798 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 768 şüpheli ise yakalandı.

Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadeler yer verdi:

OPERASYON DÜZENLENEN İLLER

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince; Gaziantep, Ankara, Konya, Mersin, Adana, İzmir, Samsun, Bursa, İstanbul, Kayseri, Antalya, Rize, Muğla, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Manisa, Van, Elazığ, Diyarbakır, Sakarya, Kütahya, Osmaniye, Aydın, Denizli, Yalova, Amasya, Balıkesir, Hatay, Edirne, Eskişehir, Isparta, Sivas, Mardin, Ağrı, Aksaray, Bitlis, Çorum, Kırklareli, Uşak, Erzurum, Malatya, Trabzon, Bartın, Batman, Bolu, Karaman, Adıyaman, Bingöl, Erzincan, Siirt, Ordu, Afyonkarahisar, Bayburt, Çankırı, Düzce, Karabük, Kırşehir, Muş, Nevşehir, Şırnak, Tokat ve Yozgat'ta bin 165 ekip, 2 bin 920 personel, 17 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenledik.

"BU, GENÇLERİMİZİ KORUMA MÜCADELESİDİR"