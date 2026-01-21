Atlas Çağlayan'ın hastanedeki son görüntüleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında meydana gelen olayda, iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıkmış, tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüş, kavgada 15 yaşındaki E.Ç., sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamıştı.

ATLAS KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Atlas, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş, E.Ç. suç aleti bıçak ile yakalanarak gözaltına almıştı.

E.Ç. ardından tutuklanarak çocuk kapalı cezaevine gönderilmişti.

HASTANEDEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürerken, Atlas Çağlayan'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Çağlayan'ın hastanedeki son anları yer aldı.