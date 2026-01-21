Atlas Çağlayan'ın hastanedeki son görüntüleri

- Atlas Çağlayan, İstanbul Güngören'de bir kavga sırasında 15 yaşındaki E.Ç. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.
- E.Ç. suç aletiyle yakalanıp tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Atlas'ın hastanedeki son görüntüleri ortaya çıktı.
İstanbul Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında meydana gelen olayda, iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıkmış, tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüş, kavgada 15 yaşındaki E.Ç., sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamıştı.
ATLAS KURTARILAMADI
Ağır yaralanan Atlas, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş, E.Ç. suç aleti bıçak ile yakalanarak gözaltına almıştı.
E.Ç. ardından tutuklanarak çocuk kapalı cezaevine gönderilmişti.
HASTANEDEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ
Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürerken, Atlas Çağlayan'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Çağlayan'ın hastanedeki son anları yer aldı.