Kamu bankalarından Togg kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg için kamu bankalarının yüzde 50’ye kadar 18 ay vadeyle kredi vereceğini söyledi.

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Türkiye, yerli otomobil hayalini Togg ile gerçekleştirdi.

Devlet erkanı ve kamu kurumlarının hizmetine sunulan Togg, daha sonra vatandaşlar için satışa sunuldu.

Ancak Togg'u almak isteyen vatandaşlar, yerli otomobile sahip olabilmek için sunulacak kredi imkanını merak ediyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: Çalışmalara başlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye verdiği talimat sonrası hızlıca çalışmalara başlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Bursa'nın Gemlik ilçesinde katıldığı SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde konuya değindi.

18 ay vadeyle kredi imkanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil Togg'u almak isteyenlere kamu bankaları aracılığıyla yüzde 50’ye kadar 18 ay vadeyle kredi verileceğini duyurdu.

Ev alır gibi Togg alma imkanı sağlanacağını da sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kampanyanın detaylarını Manisa'da katılacağı programda açıklayacağını da belirtti.

"Ev alır gibi alma imkanı doğacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili, "Arabanın satışında yüzde 50'ye kadar 18 ay vadeyle kredi vereceğiz. Aynen ev alır gibi alma imkanı doğacak. En iyisini ben Manisa'da söylerim. Orada kamu bankalarının genel müdürleriyle görüşürüm, orada açıklamayı daha farklı bir şekilde yaparım." ifadesini kullandı.