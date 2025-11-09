Kapadokya Motor Sporları Kompleksi Nevşehir’de hizmete girdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2000 Evler Mahallesi’nde inşa edilen ve drift, ralli ile karting branşlarını bir araya getiren tesis, 814 metre uzunluğundaki pisti ve tribün alanıyla motor sporları tutkunlarını ağırlamaya başladı.

Açılış töreninde direksiyon başına geçen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Formula 3 aracını kullanarak pistte ilk sürüşü gerçekleştirdi.

Ardından profesyonel sürücüler pistte gösteri sürüşleriyle izleyicilere adrenalin dolu anlar yaşattı.

AMAÇ GENÇLERİ CADDELERDEN PİSTE ÇEKMEK

Başkan Arı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nevşehir’i sadece turizmin değil, motor sporlarının da merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Arı, “Bu alan motor sporlarına ilgi duyanları bir araya getirecek, aynı zamanda sürüş deneyimi kazanmak isteyenlere eğitim imkânı sunacak,” dedi.



Arı, pistin ilerleyen dönemde ulusal ve uluslararası yarışlara ev sahipliği yapacağını ifade ederek, şunları söyledi:

Şehrimizin gelişimi için gereken her yatırımı yapmaya kararlıyız. 4 bin 500 metrekarelik bu etkinlik alanında yıl boyunca dört kez şampiyonalar, oto pazarı ve modifiye araç fuarları düzenlenecek. Ayrıca yarışçı olmak isteyen gençler burada eğitim alabilecek. Şehrimize hayırlı olsun.

Açılışa katılan vatandaşlar, farklı şehirlerden getirilen otomobil ve motosikletleri yakından inceleyip fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi.