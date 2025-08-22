Kapıkule Sınır Kapısı'nda dönüş yolundaki gurbetçi: Gelip ülkeye döviz bırakıp gidiyoruz

Yaz tatillerini memleketlerinde geçiren gurbetçiler, dönüş yoluna geçti...

Avrupa'ya dönüş yolunda Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklar oluşturan gurbetçiler, ailelerinden ayrılmanın hüznünü dile getirerek Türkiye'nin kendileri için "Cennet" olduğuna dikkat çekti.

"GELİP ÜLKEYE DÖVİZ BIRAKIP GİDİYORUZ, TÜRKİYE'YE BÜYÜK KATKI SAĞLIYORUZ"

Memleketi Konya'da tatilini tamamlayan Bilal Karatay Danimarka'ya gitmek için sınırda beklediğini belirterek, şu sözleri sarf etti:

Özlem var, memleket hasreti var. Arkada bıraktığımız ailemiz var; annemiz, babamız var. Biz orada 11 ay çalışıp, burada 1 ay iznimizi yapabiliyoruz. Görüyorsunuz, binlerce insan aynı ıstırabı çekiyor. Gelip ülkeye döviz bırakıp gidiyoruz. Bence bizim gurbetçilerimiz bunu hak etmiyor.



Ortalama 4 kişilik bir aile en az 10 bin Euro bırakıyor, daha fazla bırakan da var. Bu Türkiye için çok büyük, güzel bir katkı. Tabii dönüşlerde bir hüzün oluyor çünkü aklımızın yarısı memlekette kalıyor.

"TÜRKİYE'MİZ ÇOK GÜZEL, CENNET GİBİ"

Almanya'ya dönüş yolunda olan gurbetçilerden Fatma Taşkın, şöyle konuştu:

Ülkemizden ayrıldığımız için çok üzgünüz ama yapacak bir şey yok. Tatilimiz çok güzel geçti, Türkiye'miz çok güzel, Cennet gibi. Tatil bitti, evimize geri dönüyoruz. Seneye inşallah yine görüşmek üzere Ailelerimiz, annelerimiz, kardeşlerimiz geride kaldı. Gönlümüz isterdi Türkiye'de yaşayalım ama şartlar gereği geri dönüyoruz. Ailemi çok seviyorum, onlardan ayrıldığım için çok üzgünüm. Memleketimize sahip çıksınlar, vatan hepimizin. Ezan sesimizi, ailemizi, vatanımızı çok özlüyoruz.

"VATANIMIZI ÇOK SEVİYORUZ, GÖNLÜMÜZ BURADA YAŞAMAK İSTİYOR"

Almanya doğumlu Türk vatandaşı Enis Taşkın ise izin günlerinin kendileri için tarifsiz bir mutluluk olduğunu dile getirerek şu sözleri sarf etti:

İzine geldiğimizde büyük bir heyecan yaşıyoruz. Hem güzel hem de biraz hüzünlü oluyor. Dönüşler elbette üzüntülü ama Türkiye'ye girişte Türk bayrağını gördüğümüzde tarifsiz bir duygu yaşıyoruz. Ailelerimizi görüyor, memleketimizi geziyoruz. Bu sene çok güzel geçti, doya doya gezdik, gördük. Vatanımızı çok seviyoruz, gönlümüz burada yaşamak istiyor.

Avusturya'da yaşayan 13 yaşındaki Mete İçöz ise Türkiye'den ayrıldığı için çok üzüldüğünü söyledi.

"İNSAN VATANININ KIYMETİNİ BİLSİN"

Memleketi Afyon Emirdağ'da tatilini tamamlayan Süleyman Yılmaz da, şöyle dedi:

Çok özlemişiz, ama artık çalışmalıyız, işe gitmeliyiz. Yani gurbet. Mecbur çalışacağız, ekmek parası için. İnsan vatanın kıymetini bilsin, gerçekten kıymetini bilsin. İsyan etmesin, şükretsin. Bizden daha kötü durumda olanlar var, her halimize şükür. Evet, çok üzülüyorum. İnsan böyle üzülmez. Vatandan ayrılmak, bayrağımızı geride bırakmak zor. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Hepsini çok seviyorum. Mecbur gidiyoruz.

Öte yandan, Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda da uzun araç kuyruklarının oluştuğu görüldü.