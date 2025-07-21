Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçi yoğunluğu: Yola sevgiyle katlanıyoruz

Avrupa'da okulların kapanmasıyla gurbetçiler için tatil dönemi başlarken, yurda girişlerde ise dikkat çeken bir artış yaşanıyor.

Gurbetçiler, memleket hasretlerini gidermek için uzun yolculuklarının ardından Edirne'deki sınır kapılarından yurda giriş yapıyor.

SINIR KAPILARINDA YOĞUNLUK

Almanya ve Fransa başta olmak üzere bir çok ülkeden yola çıkan gurbetçiler, ana vatana ulaşmanın sevincini aileleriyle birlikte yaşıyor.

Kimileri için yolculuk bir sabır sınavı olurken, kimileri için ise vatan topraklarına kavuşmanın heyecanı her şeye değer oluyor.

Kapıkule başta olmak üzere diğer sınır kapılarında da gurbetçilerin anavatana gelişleri ve dönüşleri yoğun şekilde sürüyor.

"YOLCULUK SABIR İŞİDİR, SEVEN KATLANIR"

Almanya'dan gelen gurbetçilerden Numan Durgut, Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra duygularının tarifsiz olduğunu belirterek, şöyle dedi:

Duygularım her zamanki gibi, heyecan dorukta. O kadar mutluyuz, o kadar neşeliyiz, o kadar huzurluyuz ki Vatanımıza geldiğimiz için tüylerimiz diken diken oluyor. Evlatlarım, çocuklarım, ailemle birlikte geliyoruz ve bu heyecanı hep birlikte yaşıyoruz. Almanya'da izin daha orada başlıyor ama gerçek tatilimiz yolculukla başlıyor. Geze geze, güle oynaya geliyoruz. Yolculuk sabır işidir, seven katlanır. Sevmeyen de ‘eziyet' çekmek istemiyorsa hiç yola çıkmasın. Biz sevdiğimiz için geliyoruz.

"ZORLUKLARI OLSA DA MEMLEKETE GİRDİĞİMİZDE HEPSİNİ UNUTUYORUZ"

Fransa'dan Türkiye'ye giriş yapan Metin Polat, ise sevincini şu ifadeler ile dile getirdi: