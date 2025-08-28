Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu: Türkiye gibisi yok

Yaz tatili için memleketlerine gelen gurbetçiler, dönüş yolculuğunda...

Kapıkule Sınır Kapısı başta olmak üzere Trakya'daki kapılarda yoğunluk oluşturan gurbetçiler, kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.

Sınır kapılarında duygularını aktaran gurbetçilerden Almanya'nın Köln kentinde yaşayan Songül Demiroğlu, Türkiye gibisinin olmadığını belirterek, "Biz gurbetçilere karşı biraz daha anlayış gösterilmesini istiyoruz. Bu kadar yolu kat edip gelmek kolay değil." ifadesinde bulundu.

"ENÇOK ÖZLEM VAR BAYRAĞIMIZI GÖRÜNCE HEYECANLANIYORUZ"

Almanya'nın Köln kentinde yaşayan Songül Demiroğlu ise memleketten ayrılmanın burukluğunu yaşadıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Memlekette gezdik, akrabalarımızı, annemi ve herkesi ziyaret ettik. Çocuklarımla birlikte denize de gittik, güzel vakit geçirdik. Almanya'da burayı çok özlüyoruz, bu yüzden şu an buruk bir şekilde geri dönüyoruz. Çünkü memleketin tarifi olmuyor, başka bir şey. Bütün zorluklara rağmen severek geliyoruz ama ayrılırken de zor oluyor. En çok özlem var bayrağımızı görünce heyecanlanıyoruz.

"O KADAR YOLU KAT EDİP GELMEK KOLAY DEĞİL"

Orada büyüdüm ama buranın özlemi hiç bitmiyor. Vatanımızı çok seviyoruz. Biz gurbetçilere karşı biraz daha anlayış gösterilmesini istiyoruz. Bu kadar yolu kat edip gelmek kolay değil. Ama Türkiye gibisi yok, Türkiye tek vatan. O yüzden Türkiye'yi çok ama çok seviyoruz.

"İNŞALLAH SENEYE TEKRAR GELİR, UĞRARIZ"

Berlin'den Türkiye'ye tatil için gelen Murat Acar, dönüş yolculuğuna geçtiklerini ifade ederek, şöyle dedi:

Berlin'den geliyoruz. Damatla birlikte geldik, tatilimizi yaptık. Şimdi de geri dönüyoruz. Tabii ki ayrıldığımız için üzgünüz ama inşallah seneye tekrar gelir, uğrarız. Allah nasip ederse yine geleceğiz.

"HER ŞEY VAR AMA ÇALIŞIRSANIZ VAR TABİİ, KİMSE KİMSEYE BEDAVA BİR ŞEY VERMİYOR"

Viyana'dan gelen Ayşe Mertaslan ise uzun bekleyişe dikkat çekerek, şu sözleri sarf etti:

