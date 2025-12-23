2026'da öğrenci affı çıkacak mı? Meclis'te iddiası: Öğrenci affı için...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Son olarak 2022 yılında gündeme gelen "öğrenci affı", 2026 ile birlikte yeniden gündemde.

Af bekleyen öğrencilerin detayları araştırdığı konuya ilişkin gözler YÖK'e çevrildi.

YÖK Başkanı Erol Özvar TBMM'de yaptığı konuşmada, (YÖK) öğrenci affı ile ilgili çalışma yaptıklarını dile getirmiş ve “Bilhassa azami süreyi doldururken staj veya intörnlük aşamasında öğrencilik hakkını kaybedenlerle alakalı düzenlemeyi TBMM’ye sunacağız” demişti.

Öğrenci affında son durum, binlerce vatandaşın merak konusu oldu.

2026'da af çıkacak mı, kimler faydalanabilecek, öğrenci affı ne zaman çıkacak gibi soru başlıkları araştırılmaya başladı.

İşte, 2026 öğrenci affı için detaylar...

ÖĞRENCİ AFFI ÇIKACAK MI 2026

Çeşitli sebepler nedeniyle üniversiteyi bırakan öğrenciler, öğrenci affı ile birlikte yeniden okula dönebiliyor.

Ancak 2026 yılında ilişkin yeni bir öğrenci affı yapılacağına ilişkin resmi açıklama bulunmuyor.

Ocak ayında Meclis gündemine taşınacağı iddia edilen öğrenci affı için henüz duyuru gelmedi. Bu kapsamda, başlıklar yalnızca iddia niteliği taşıyor.

Yapılacak düzenlemenin detayları ve kapsayacağı öğrenci grupları Meclis sürecinde netlik kazanacak.