Uyuşturucudan yakalama kararı olan Şeyma Subaşı bir kez daha Kur'an paylaştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu başlattı.

İlk operasyon geçtiğimiz aylarda başladı ve Türkiye'nin tanıdığı birçok isim, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Birkaç gün önce ise ikinci operasyon için düğmeye basıldı.

ŞEYMA SUBAŞI'NIN DA ADI GEÇTİ

İkinci operasyon kapsamında Aleyna Tilki, İrem Sak, Müminne Senna Yıldız ve Danla Bilic, gözaltına alındı.

Aynı operasyonda adı geçen ve yurt dışında olduğu belirlenen Şeyma Subaşı hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

AÇIKLAMA YAPTI, YURDA DÖNMEDİ

Subaşı, "Bugün hakkımda çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yapma gereği duyuyorum. Şu anda yurt dışındayım. Kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğüm zaman daha detaylı bir açıklama yapabileceğim." dedi.

Subaşı'nın bu açıklamasının üzerinden günler geçti ancak Türkiye'ye gelip ifade vermedi.

KUR'AN OKURKEN PAYLAŞIM

Şeyma Subaşı bu paylaşımın ardından ise Kur'an-ı Kerim paylaşarak sosyal medyada gündeme geldi.

"KALBİM DERİNLEŞTİ

Subaşı, sosyal medya paylaşımında, “Ben değişmedim; sadece kalbimin yönü derinleşti. Allah herkese bu hali nasip etsin.” ifadelerini kullandı.