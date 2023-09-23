Karabağ'da Ermeniler kasıtlı yangınlar çıkararak arşivleri imha ediyor Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Karabağ bölgesinin Hankendi şehrinde Ermenilerce kasıtlı yangınların çıkarıldığını ve idari arşivlerin yakılarak imha edildiğini açıklandı.

AA & Ensonhaber

Azerbaycan, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlattı.

Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, 24 saat süren operasyon sonrasında silah bıraktı.

Arşivleri yok ediyorlar

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Karabağ'da Ermenilerce kasıtlı yangınların çıkarıldığını ve idari arşivlerin yakılarak imha edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Karabağ'da gerçekleştirilen antiterör operasyonunun ardından tüm alanların tam kontrol ve gözlem altında tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Hankendi şehrinde karşı tarafın kasıtlı olarak yangınlar çıkardığı, çeşitli idari binalarda belge, maddi delil ve arşivlerin imha edildiği gözlemleniyor" bilgisi paylaşıldı.

Rus Barış Gücü: Ermeni güçler silah ve mühimmatlarını teslim etmeye başladı

Rus Barış Gücü'nden yapılan açıklamada ise yasa dışı Ermeni güçlerin silah ve mühimmatlarını Rus askeri personelinin kontrolünde teslim etmeye başladığı, mevzilerini de terk ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Bugüne kadar 800'den fazla silah, el bombası, havan topu, tanksavar ve uçaksavar füzesi teslim edildi" ifadesi kullanıldı.