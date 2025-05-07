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İHA

Karabük’te belediyeye bağlı temizlik görevlisi Seda Güllüoğlu, sabah saatlerinde temizlik yaptığı sırada yerde bir cüzdan fark etti.

Kontrol ettiğinde içinde 11 bin lira nakit para, kredi kartları ve kimlik belgeleri bulunan cüzdanı sahibine ulaştırmak için harekete geçti.

CÜZDAN SAHİBİNE ULAŞTIRILDI

Cüzdanın sahibi kadın, haber verilmesinin ardından olay yerine gelerek büyük bir mutlulukla cüzdanını teslim aldı.

Güllüoğlu’na teşekkür eden kadın, “Allah razı olsun. Allah gönlünüze göre versin. Ne istiyorsunuz benden, bakkaldan bir şeyler ısmarlayayım.” diyerek duygularını dile getirdi.

'SEN DE OLSAN AYNI ŞEYİ YAPARDIN'

O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden mesai arkadaşlarıyla birlikte konuşan Güllüoğlu, yapılanın insanlık görevi olduğunu söyledi.

Güllüoğlu, “Sen de olsan aynı şeyi yaparsın.” dedi ve temizlik işine kaldığı yerden devam etti.