Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic'den yankı uyandıran açıklama: Türkler için vize kararı aceleciydi

Vizesiz seyahat denilince akla ilk gelen ülkelerden Karadağ'da geçtiğimiz haftalarda durum tersine dönmüş ve Kasım ayı itibarıyla ülkeye vizesiz seyahat dönemi sona ermişti.

Ekim ayında Karadağ ile Türkiye arasında yaşanan krizde, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, X üzerinden yaptığı açıklamada,“Yarın, acil prosedür kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vizesiz rejimin geçici olarak askıya alınmasına ilişkin bir karar alacağız” ifadelerini kullanmıştı.

VİZE UYGULAMASININ İPTALİNE DAİR İLK SİNYAL YAKILMIŞTI

Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da resmi temaslarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Karadağ'da ekim sonunda yaşanan ve Türk vatandaşlarının karıştığı iddia edilen olayın ardından Türkiye ile vizesiz seyahat uygulamasının askıya alınmasına ilişkin bir soru üzerine İbrahimovic, "Başbakan (Milojko Spajic) ile sürekli iletişim halindeyiz. (Türkiye ile) Vizesiz seyahat uygulamasını askıya alınması kararının 10-15 güne kadar iptal edileceğine inanıyorum." demişti.

KARADAĞ CUMHURBAŞKANI MİLATOVİC'DEN "KARADAĞ GELECEĞİNİ KAYBEDİYOR" ÇIKIŞI

Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, konuya ilişkin Fokus’a kapsamlı bir röportaj verdi.

Milatovic, konuşmasında hem iç politikaya hem de Türkiye ile yaşanan vize krizine sert mesajlar gönderdi.

ÜLKENİN TEMEL SORUNLARINI ELEŞTİRDİ

Ülkenin temel sorunlarının “parti devleti kültürü, liyakatsizlik ve kontrolsüz göç yönetimi” olduğunu belirtti.

Milatovic, açık liste sistemine geçiş için gerekirse referandum başlatacağını açıklayarak, “Siyasi partiler hâlâ kamu sektörünün ana diploması. En iyiler değil, en itaatkâr olanlar göreve geliyor. Bu yüzden gençler ülkeyi terk ediyor.” dedi.

"ÜLKE TANSİYONUNU DÜŞÜRMEK YERİNE YÜKSELTMEMELİYİZ"

Türk vatandaşlarına vize getirilmesi kararını da ‘aceleci’ ve ekonomik açıdan zararlı olarak nitelendiren Milatovic, “Ülke tansiyonunu düşürmek yerine yükseltmemeliyiz. Kolektif suçlama kabul edilemez.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, göç politikası için hükümete; dijital yabancı kayıt sistemi, sahte şirketlerin engellenmesi ve üç aylık çalışma kotası gibi somut öneriler sunduğunu bildirdi.

Ayrıca, parti kurma ihtimaline de kapıyı kapatmayan Milatovic, “Eğer ülke benden bunu isterse sorumluluktan kaçmam” sözlerini sarf etti.

KARADAĞ'DA NE OLMUŞTU?

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da yaşanan bıçaklama olayının ardından iki Türk gözaltına alınmıştı.

Bazı Karadağ vatandaşlarının sosyal medyada çağrısı üzerine hafta sonu Türk vatandaşlarına ait iş yerleri ve araçlara saldırılar düzenlenmişti.

Olaylar sonrası Karadağ Başbakanı Milojko Spajic Türkiye'ye vize serbestisinin geçici olarak askıya alınacağını duyurmuştu.

SUÇSUZ OLDUKLARI BELİRLENDİ

'Bıçaklama olayına karıştıkları' iddiasıyla tutuklanan iki Türk vatandaşı, suçsuz olduklarının belirlenmesi üzerine serbest bırakılmıştı.

Podgoritsa Yüksek Mahkemesi’nden yapılan açıklamada, Y.G. ve N.D. isimli Türk vatandaşlarının 'öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla gözaltına alındıkları ancak yapılan incelemeler sonucu olayla ilgileri bulunmadığının tespit edildiği belirtilmişti.

Mahkeme, güvenlik kamerası görüntülerinin sanıkların olayın yaşandığı sırada başka yerlerde olduklarını doğruladığını açıklamıştı.

Açıklamada, “Sanıkların savunmalarının doğru olduğu, olay sırasında konutlarında bulundukları ve haklarında makul şüphe kalmadığı belirlenmiştir” ifadeleri yer almıştı.

Bu nedenle tutuklama kararının kaldırıldığı belirtilen açıklamada, kararın suçun niteliğinde değişiklik nedeniyle değil, 'öldürmeye teşebbüs' suçuna dair makul şüphe bulunmadığının anlaşılması üzerine alındığı vurgulanmıştı.