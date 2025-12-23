Türk-İş: Komisyona katılmama kararımız konusunda haklıymışız

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısının ardından 2026 yılı için belirlenen asgari ücreti açıkladı.

Açıklamaya göre yeni asgari ücret yüzde 27,53 artışla birlikte 28 bin 75 TL oldu.

Asgari ücretin belirlenmesinin ardından Türk İş Başkanı Ergün Atalay açıklama yaptı.

"BAKANLIKTAN GELEN YAZIYA CEVAP VERMEDİK"

Karardan memnun olmadıklarını belirten Atalay, "Bugün bakanlıktan bir yazı geldi, dediler ki saat 18.00'de komisyon toplanacak. Bu sene bize gelen 3. yazı bu. Biz 3 yazıya da cevap vermedik." dedi.

"RAKAMI GÖRÜNCE KATILMAMAMIZ GEREKTİĞİNİ GÖRDÜK"

Komisyona katılmama kararları hakkında konuşan Atalay, şunları kaydetti:

Bugünkü rakamı gördükten sonra ne kadar haklı olduğumuzu, nasıl katılmamamız gerektiğini gördük. Talebimiz şuydu: Bu ücret geçim ücreti oldu.



Bundan 1 sene evvel gıdanın fiyatı ne, eğitimde, kirada, ulaşımda ne artış olmuş, bunları TÜİK göz önüne getirsin. Bu dediğimiz dört beş kalemi göz önünde bulundursunlar.

"BU KOMİSYON ADİL BİR KOMİSYON DEĞİL"

Komisyonun eşit söz hakkı sağlamadığını belirten Atalay, şu ifadeleri kullandı: