DHA

Karaman İl Sağlık Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen şikayet sonrası kentteki şebeke suyundan numune alıp, laboratuvarda inceledi.

İnceleme sonucunda suda 'petrol hidrokarbonları'na rastlandı.

BAYİLER SİPARİŞLERE YETİŞEMİYOR

Bunun üzerine suyun içme ve gıda hijyeni için kullanılması geçici süreyle yasaklandı.

Bu nedenle kent halkı, hazır su tüketimine yöneldi.

Bu durum karşısında su bayileri de siparişlere yetişemediklerini belirtti.

"FİYATLARDA ARTIŞ YAPMADIK"

Su siparişlerine yetişemediğini belirten su bayisi sahibi Ali Yazgan şöyle konuştu:

Şu an insanlar, çeşmeden akan şebeke suyunu içemiyor, kullanamıyor. Bu sebepten dolayı bizim su satışlarımızda ciddi bir artış oldu. Şimdiye kadar hiç damacana suyu içmemiş, şebeke suyu içen insanlar bile şu an damacana suya yöneldi.



Bizler Karaman'daki tüm meslektaşlarımızla birlikte bunu fırsat bilip, 'Karaman'ın suyu bozuk mecbur içecekler' diyerek fiyatlarda bir artış yapmadık. Fiyatlarımızı sabit tuttuk, açıklamadan önceki fiyatlarımızda değişim olmadı. Şu an ekibimiz, su siparişlerini yetiştiremez hale geldi.

YEŞİLDERE BARAJI'NDA KEŞİF YAPILDI

Diğer yandan İl Sağlık Müdürlüğü'nün açıklamasının ardından Karaman Barosu'na kayıtlı 7 avukat, ihmal olduğu gerekçesiyle belediye hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ayrıca avukatların talebi üzerine şebeke hattının kaynağı Yeşildere Barajı'nda keşif yapıldı.

BARAJDAN SU ALIMI DURDURULDU

Keşif sonrası Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye yetkilileri hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi.

Barajdan su alımı tedbiren durdurulurken, Karaman Belediyesi'nden konuya ilişkin açıklama geldi.

"HAVZADA KAPSAMLI ARAŞTIRMA BAŞLATILDI"

Belediyeden yapılan, su seviyesin de azaldığı belirtilen açıklamada şu sözler kullanıldı: