Karaman İl Sağlık Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen şikayet sonrası kentteki şebeke suyundan numune alıp, laboratuvarda inceledi.

İnceleme sonucunda suda 'petrol hidrokarbonları'na rastlandı.

BAYİLER SİPARİŞLERE YETİŞEMİYOR

Bunun üzerine suyun içme ve gıda hijyeni için kullanılması geçici süreyle yasaklandı.

Bu nedenle kent halkı, hazır su tüketimine yöneldi.

Bu durum karşısında su bayileri de siparişlere yetişemediklerini belirtti.

"FİYATLARDA ARTIŞ YAPMADIK"

Su siparişlerine yetişemediğini belirten su bayisi sahibi Ali Yazgan şöyle konuştu:

Şu an insanlar, çeşmeden akan şebeke suyunu içemiyor, kullanamıyor. Bu sebepten dolayı bizim su satışlarımızda ciddi bir artış oldu. Şimdiye kadar hiç damacana suyu içmemiş, şebeke suyu içen insanlar bile şu an damacana suya yöneldi.



Bizler Karaman'daki tüm meslektaşlarımızla birlikte bunu fırsat bilip, 'Karaman'ın suyu bozuk mecbur içecekler' diyerek fiyatlarda bir artış yapmadık. Fiyatlarımızı sabit tuttuk, açıklamadan önceki fiyatlarımızda değişim olmadı. Şu an ekibimiz, su siparişlerini yetiştiremez hale geldi.