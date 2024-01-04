Kars’ta Sarıkamış Şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı 109 yıl önce gerçekleştirilen Sarıkamış Harekatı kapsamında düzenlenen anma etkinliklerinde sergilenecek olan kardan heykellerin 6 Ocak'ta açılışı yapılacak.

AA

Türk tarihinin en acı verici olaylardan birisi Sarıkamış Harekatı…

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde 22 Aralık 1914’te başlatılan ve 15 Ocak 1915 tarihine kadar devam eden Sarıkamış Harekatı 109. yılına girdi.

Donarak şehit olan 60 bin asker, her yıl düzenlenen etkinliklerle anılmaya devam ediyor.

Allahuekber Dağları'nda donarak şehit olan askerleri andığımız bu tarihi olay, 109. yıl dönümünde kardan heykellerle anılacak.

Heykeller tamamlandı

Sarıkamış Kayak Merkezi'nin 1. etap oteller bölgesi ile Kızılçubuk mevkiinde kardan heykellerin yapımı akademisyen ve öğrenciler tarafından tamamlandı.

Oteller bölgesindeki kardan heykellere kar yağışı altında son dokunuşlar yapıldı.

Kardan şehit heykellerinin açılışı, 6 Ocak'ta yapılacak.

İşte şehitlerin anısına yapılan heykellerden kareler...

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)