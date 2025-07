Kartalkaya davası sürüyor: Otelin sahibi Halit Ergül savunma yaptı

Türkiye, Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de yaşanan ihmaller zincirini konuşuyor...

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak gecesi çıkan yangında, ihmaller zinciri sebebiyle toplam 78 kişi hayatını kaybederken, başlatılan soruşturma kapsamında 41 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 28'i tutuklanırken, 9 şüpheli ise sonraki süreçte tahliye edildi.

OTEL SAHİBİ SAVUNMA YAPTI

Bolu’da 78 kişinin öldüğü Grand Kartal Otel’deki yangın duruşmasının 4'üncü gününde otelin sahibi Halit Ergül’ün savunmasına geçildi.

Ergül'ün avukatı, müvekkilinin yorgun ve uykusuz olduğu için savunmalarının alınmamasını talep etti.

Savcı ise dosyanın bütünlüğünün bozulmaması için talebi reddetti.

"KEPÇECİ GELDİ, PAHALI MİSAFİR ARAÇLARI VARDI"

Ergül, şöyle konuştu:

Grand Kartal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanıyım. Yangın gecesi Gazelle Otel'deydim. Saat 03.30 gibi eşim aradı, ‘Çok kötü, yanıyoruz’ dedi ve hemen giyinip süratle yola çıktım. Yolda 112'yi aradım, ‘Biz de yola çıktık’ dediler. Yolda Mehmet Güner aradı, yangını sordu. ‘Ne durumda bilmiyorum, gidiyorum’ dedim. 15 kilometre kala kızıllık vardı ve ‘Eyvah, çok büyük’ dedim. Otele gidince her yeri sarmıştı. Yolculuk 1 saat sürmüştür. İtfaiyeler peş peşe gelmeye başladı. Kayak hocaları vardı, ‘Giremezsin’ dediler. Zaten girilecek gibi değildi. İtfaiye ekipleri misafirleri indiriyordu,



onları gördüm. Bir kişinin vefat ettiğini söylediler, o an yıkıldım. Serseri mayın gibi dolanıyordum. Kepçeci geldi, pahalı misafir araçları vardı. Kepçeyle alıp yol açtık. Emir'i aradım, onun da üstü başı is içerisindeydi. Personel ve kayak hocaları orada uğraşıyordu. İtfaiye ekipleri güvenlik için uzaklaştırdı.