Grand Kartal yangınına ilişkin otel resepsiyonu konuştu

21 Ocak gecesi Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’i küle çeviren ve ihmaller zinciriyle faciaya dönüşen yangında 78 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'yi yasa boğan bu olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturmada gözaltına alınan 41 kişiden 28’i tutuklanırken, 9’u daha sonra serbest bırakıldı.

Bolu Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasının ilk duruşmasında otel resepsiyonu Batuhan Mehmet Cansız da konuştu.

HAFİF YARALANMALARLA KURTULMA ÇABALARI

Duruşmaya Antalya’dan SEGBİS aracılığıyla katılan resepsiyon görevlisi Batuhan Mehmet Cansız, yangını arkadaşlarının uyarısıyla fark ettiğini ve yoğun duman nedeniyle üst katlara ulaşamadıklarını aktardı.

Kayak odasına inerek dışarı çıkmayı başardıklarını belirten Cansız, mutfakta patlama sesi duyduğunu ve yangının büyüklüğünü görmekte şaşırdıklarını kaydetti.

Cansız, resepsiyonda yangın alarm sisteminin olmadığını ve dedektörlerin çalışmadığınıi yangın nedeniyle içeri giremediklerini ve daha büyük bir felaketi önleyemediklerini vurguladı.