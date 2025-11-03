Kasım ayı promosyon ödemeleri 2025: Kamu bankaları açıkladı! İşte yeni ücretler...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Emekli vatandaşların bankalardan aldığı promosyonlar, her ay farklı kampanyalar ile güncellenebiliyor.

Milyonlarca emekli maaşını kamu bankasına taşımayı tercih ederek promosyonlardan faydalanıyor.

Emeklilere ödenen promosyonlar, Kasım 2025 için güncellendi.

Kasım ayında maaşını kamu bankasına taşımak isteyenler, hangi bankanın daha yüksek tutar ödediğini araştırıyor.

Bu kapsamda, "kamu bankalarında promosyon ücretleri", kasım ayı için merak konusu.

İşte; Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ta kampanyalar...

KASIM 2025 EMEKLİ MAAŞI PROMOSYONLARI

Ziraat Bankası’nın kasım ayının ilk günlerinde emekli promosyonu tutarı 12.000 TL olarak belirlendi.

Ziraat Bankası’nın kasım ayındaki güncel emekli promosyonu fırsattan yararlanmak isteyen kişiler promosyon ödemelerine ilişkin başvuruları şubelerden, internet şubesinden, Ziraat Mobil’den, ATM’lerden, SMS ile ve müşteri iletişim merkezi aracılığıyla gerçekleştirebilecekler.

Vakıfbank emeklileri ise 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL, 15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL, 20.000 TL ve daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL alacak.

Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.