Katar Emiri: Kardeşim Erdoğan'ı ağırlamaktan mutluluk duydum Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti sonrası yaptığı paylaşımda, Kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Doha'da ağırlamaktan mutluluk duydum" ifadesini kullandı.

AA

Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ardından yurt dışı gezilerini sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç günlük Körfez ziyaretlerinin ikinci durağı olan Katar'ın başkenti Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından resmi törenle karşılandı.

Erdoğan, törenin ardından Al Sani ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmeler sırasında Türkiye ile Katar arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50'nci yıldönümü nedeniyle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani arasında ortak bildiri imzalandı.

Gözden Kaçmasın Türkiye ile Katar arasında diplomatik ilişkilerin 50. yılı nedeniyle ortak bildiri imzalandı Haberin Detayları

Şeyh Temim: Kardeşim Erdoğan'ı ağırlamaktan mutluluk duydum

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Şeyh Temim, paylaşımında, "Kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Doha'da ağırlamaktan mutluluk duydum" ifadelerini kullanırken ekonomik işbirliğini daha umut verici fırsatlara ve ufuklara kavuşturma çerçevesinde iki kardeş halkın ortak menfaatlerini gerçekleştirecek şekilde bir araya geldiklerini kaydetti.

Katar Emiri, Erdoğan ile bölgenin ve dünyanın karşı karşıya olduğu çeşitli zorlukları tartıştıklarını ve bunları ele almak için uluslararası dayanışmayı güçlendirmenin önemini vurguladıklarını aktardı.